В деревне Поречье Рузского округа стартовал капремонт мостового перехода

В деревне Поречье Рузского округа во вторник утром перекрыли движение по основному мосту через р. Москву с помощью водоналивных блоков. Здесь стартовал капитальный ремонт сооружения. В первую очередь мостовики приступят к демонтажу барьерного и перильного ограждений, а также к вскрытию деформационных швов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В рамках капитального ремонта специалисты заменят пролетное строение, отремонтируют опоры, установят новые деформационные швы и гидроизоляцию, обновят асфальтобетонное покрытие, а также обустроят удобные подходы и тротуары.

На время перекрытия мостового сооружения (119 м) объезд легкового транспорта возможен через Тучково, Молодиково и Игнатьево, грузового — через Обход Тучково, населенные пункты Нестерево, Руза, Орешки и Колюбакино.

Для комфорта местных жителей дорожники обустроили временные пешеходный мост и подходы к нему, а также разворотные и остановочные площадки для автобусов. С расписанием измененных маршрутов № 21 и 455к можно ознакомиться на остановках и на сайте «Мострансавто» (пересадка на маршрут № 21 бесплатная).

Открыть рабочее движение по мосту через Москву-реку планируется в конце июля, а завершить его капитальный ремонт — в сентябре 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.