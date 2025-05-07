В деревне Домодедова проводят расширение подъездной дороги до двух полос

Первый заместитель главы городского округа Домодедово Марина Ведерников с коллегами провела тринадцатую встречу с жителями деревни Данилово. Обсуждение начали с вопроса устройства временных дорог и площадок на период строительства. В связи с приостановлением всех работ этот срок выполнения перенесли в очередной раз. Возобновят их, когда завершится ремонт подъездной дороги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы должны 15 мая закончить дорогу вторую половину и после этого вы нам разрешите продолжить работы, и мы начнем работы. Срок будет 21 день после того, как мы полностью запустим работы», — сказал руководитель строительных объектов Иван Котов.

Что касается высадки зеленых насаждений в буферной зоне. Руководитель проекта Борис Райхель предоставил жителям исправленный вариант схемы с видами пород. Ель, сосна, жасмин и сирень будут расположены в три ряда.

Закупку деревьев произведут в начале мая, а точные сроки о начале работ по высадке сообщат на следующей встрече. Еще один пункт в протоколе — уширение подъездной дороги через лес до двух полос. Сейчас уже заасфальтировали правую сторону и приступили к противоположной.

Такие встречи представителей администрации округа и застройщика индустриального парка с местными жителями проводятся по поручению главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой. Следующее собрание состоится 14 мая в 11:00.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.