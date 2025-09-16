В Чехове по программе отремонтировали более 30 километров дорог

В муниципальном округе Чехов продолжается масштабное обновление дорожной инфраструктуры. В рамках реализации Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Безопасные дороги» в округе отремонтировали 33 автомобильные дороги общей протяженностью более 30 км, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В числе ключевых объектов — участок дороги от микрорайона Губернский до деревни Костомарово, дорога от села Новоселки до пгт Крюково, дорожное полотно на улицах Мира и Полиграфистов.

Кроме того, в сельских населенных пунктах были отремонтированы дороги в ряд поселков, в том числе были приведены в порядок подъезды к участкам многодетных семей.

«В этом году в Чехове мы отремонтировали 22 муниципальные и 11 региональных дорог. Важно, что в приоритете были объекты, предложенные самими жителями и вошедшие в Народную программу. Среди них — дороги к социально значимым объектам и к поселениям многодетных семей», — отметил замглавы округа, сторонник «Единой России» и координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Александр Ротнов.

Эффект от обновления дорожной инфраструктуры ощущают жители и города, и сельских населенных пунктов.

«Для нашей многодетной семьи новая дорога — это не просто удобство, а необходимость. Теперь путь стал безопасным и быстрым, и мы чувствуем, что о нас действительно заботятся», — рассказала жительница деревни Стремилово Наталья Тутичева.

В настоящий момент уже началась подготовка к благоустройству дворовых территорий и пешеходных коммуникаций в 2026 году.

Многие предложения в сфере проекта «Безопасные дороги» вносят сами жители. Именно их наказы ложатся в основу Народной программы «Единой России».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.