В Богородском округе отремонтировали дорогу в поселке Колышкино Болото

Дорожные службы начали сезон ремонта в Богородском округе и уже обновили покрытие в поселке Колышкино Болото в Ногинске. В планах муниципалитета — привести в порядок еще 81 дорогу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке Колышкино Болото отремонтировали участок дороги площадью 2160 кв. м и протяженностью 440 м. Работы стали частью масштабной программы по приведению улично-дорожной сети округа в нормативное состояние.

Одновременно в муниципалитете усилили ямочный ремонт. В первую очередь работы запланированы на улицах Юбилейной и Совнархозной, а также на площади Ленина в Ногинске.

В управлении капитального строительства и дорожного хозяйства администрации округа сообщили, что после завершения отопительного сезона отремонтируют камеру коммуникации под мостом на улице Климова. Из-за ее повреждения на этом участке регулярно образуются крупные ямы.

Кроме того, управление ведет переписку с ГБУ МО «Мосавтодор» по вопросу проведения полноценного ремонта «картами» моста через Черноголовский пруд.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.