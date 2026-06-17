В Балашихе соединят Керамик с Южно-Лыткаринской дорогой

Новый дорожный выезд из микрорайона Керамик к Южно-Лыткаринской дороге планируют создать в Балашихе. Инициативу озвучили 16 июня на круглом столе по формированию новой Народной программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предложение о строительстве дороги прозвучало на круглом столе с участием представителей предприятий округа. По словам директора ООО «КОФ Палитра» Федора Орла, для компании этот проект имеет ключевое значение.

«Для нашего предприятия этот наказ имеет большое значение: на предприятии трудятся свыше 450 сотрудников, которым необходимо обеспечить удобную дорогу к месту работы. Также ежедневно с территории фабрики выезжает более 80 большегрузных автомобилей с готовой продукцией и прибывает свыше 15 фур с сырьем. Реализация данного наказа позволит существенно улучшить транспортную доступность», — сказал Орел.

В рамках встречи также подвели итоги развития промышленности и экономики Балашихи за последние пять лет. Сергей Юров отметил, что ранее в округе уже реализовали почти все из более чем 70 тысяч наказов, собранных в 2021 году. Сейчас партия формирует новую Народную программу: предложения принимают на сайте естьрезультат.рф, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50, в общественных приемных и на программных мастерских.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.