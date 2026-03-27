В Балашихе начали сборку пролета путепровода у станции Черное

Строители приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций пролета путепровода через пути Горьковского направления МЖД в Балашихе. Завершить объект планируют в третьем квартале 2028 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В районе станции Черное продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути. Рабочие начали укрупнительную сборку блоков металлоконструкций пролетного строения и устройство стапелей на четвертой и пятой опорах. Строительная готовность объекта составляет 5%.

«На 4 и 5 опорах строители приступили к устройству стапелей для будущего монтажа блоков пролетного строения. Строительная готовность путепровода — 5%. Общая протяженность объекта с подходами и съездами превысит 2 км, длина самого путепровода составит 308 м. Движение организуют по двум полосам», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Новый объект соединит Восточное и Носовихинское шоссе и обеспечит бесперебойный проезд, в том числе для экстренных служб, в обход наземного переезда. Улучшится транспортная доступность для более чем 500 тыс. жителей Балашихи — микрорайонов Черное, Заря, Северный, Агрогородок и деревни Федурново.

Сейчас на переезде у платформы Черное ежедневно образуются заторы: поезда проходят каждые 5–10 минут. Ситуацию осложняют интенсивный въезд в Железнодорожный и движение большегрузов к складским терминалам. После ввода путепровода переезд планируют ликвидировать, что обеспечит непрерывное движение поездов.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.