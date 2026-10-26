В автобусах Мострансавто оформили свыше 30 тыс постановлений за безбилетный проезд

Инспекторы Административно-пассажирской инспекции Московской области с начала 2026 года составили более 30 тыс. постановлений за безбилетный проезд в автобусах Мострансавто. Это на 72,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проверки оплаты проезда на маршрутах Мострансавто проходят регулярно. С начала 2026 года инспекторы составили более 30 тыс. постановлений — на 72,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

«Регулярные проверки помогают выявлять нарушения и поддерживать порядок при осуществлении пассажирских перевозок. Важно, чтобы пассажиры ответственно относились к своим обязанностям и своевременно оплачивали проезд», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Больше всего постановлений составили на маршруте № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево» — 3 616. На втором месте — маршрут № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)» с учетом всех вариантов движения: 2 229 постановлений. На третьем — маршрут № 1 «Красная Поляна — ул. Текстильная — ст. Лобня», где выявили 1 169 случаев безбилетного проезда.

Всех выявленных нарушителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 8.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. С 18 мая 2026 года штраф за безбилетный проезд составляет 5 тыс. рублей.

Мострансавто напоминает о необходимости оплачивать поездки по установленным правилам. Эти средства составляют часть доходов предприятия и идут в том числе на его развитие, обновление подвижного состава и повышение качества обслуживания.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.