В Астрахани можно бесплатно выучиться на водителя автобуса

сегодня в 18:39

В Астрахани открыли набор на бесплатные курсы по профессии «водитель автобуса»

В Астрахани стартовал прием заявок на бесплатное обучение по специальности «водитель автобуса». Данная программа реализуется региональным филиалом Национальной Транспортной Ассоциации, сообщает «Бриф24» .

На текущий момент организация насчитывает 1650 сотрудников, представляющих 86 разных профессиональных направлений. Основной состав персонала — 987 водителей.

В компании подчеркивают увеличивающийся интерес к данной профессии со стороны женщин. На данный момент в автопарке успешно работают 38 женщин-водителей, следует из Telegram-канала управления пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.

Организация акцентирует внимание на расширении перспектив для профессиональной реализации. С целью подготовки квалифицированных специалистов НТА реализует в Астрахани уникальную программу бесплатного обучения по профессии «водитель автобуса».

