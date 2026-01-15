В Астрахани можно бесплатно выучиться на водителя автобуса
В Астрахани стартовал прием заявок на бесплатное обучение по специальности «водитель автобуса». Данная программа реализуется региональным филиалом Национальной Транспортной Ассоциации, сообщает «Бриф24».
На текущий момент организация насчитывает 1650 сотрудников, представляющих 86 разных профессиональных направлений. Основной состав персонала — 987 водителей.
В компании подчеркивают увеличивающийся интерес к данной профессии со стороны женщин. На данный момент в автопарке успешно работают 38 женщин-водителей, следует из Telegram-канала управления пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.
Организация акцентирует внимание на расширении перспектив для профессиональной реализации. С целью подготовки квалифицированных специалистов НТА реализует в Астрахани уникальную программу бесплатного обучения по профессии «водитель автобуса».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.