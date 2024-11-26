В Апрелевке завершен монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода

Строительство путепровода через железнодорожные пути ведется в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Открыть движение по нему планируется в следующем году.

«Параллельно строители продолжают устройство подпорных стен со стороны ул. Апрелевской и ул. Самохина. Также на участке ведется переустройство инженерных коммуникаций», — пояснили в ведомстве.

Длина путепровода составит около 272 метров, а общая протяженность транспортной развязки — свыше 1 км.

Строительство объекта связано с модернизацией, которую проводит РЖД, в связи с запуском МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная». Новый путепровод соединит две части Апрелевки и позволит обеспечить бесперебойный и безопасный проезд через железнодорожные пути в зоне МЦД-4, в том числе для экстренных служб. Дорожная ситуация улучшится непосредственно для более чем 36 тыс. жителей г. Апрелевки, а также прилегающих СНТ и населенных пунктов. В целом, улучшится транспортная доступность территорий Новомосковского административного округа и юго-западной части Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.