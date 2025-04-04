В Аникеевке со стороны Новорижского шоссе приступили к устройству южной парковки

В рамках строительства путепровода в красногорской Аникеевке строители приступили к устройству южной парковки со стороны Новорижского шоссе. На данный момент проводится устройство рабочего слоя из песка, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Парковка позволит жителям экономить время в пути — водители смогут оставить здесь машину и пересесть на МЦД-2. Параллельно продолжается строительство путепровода. Дорожники устраивают ливневую канализацию, устанавливают барьерное и перильное ограждение на путепроводе, шумозащитные экраны, наружное освещение. Открыть движение по путепроводу планируется во 2 квартале 2025 года», — пояснили в ведомстве.

Новый транспортный объект будет расположен в створе ул. Аникеевской в составе транспортной развязки общей протяженностью 1,4 км, из них длина путепровода 410 м. Путепровод будет построен с учетом перспективы планируемого путевого развития МЦД-2 «Нахабино-Подольск», а также обеспечит комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между двумя частями Аникеевки, в том числе для проезда экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.