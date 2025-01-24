В аэропорту Самары сняли временные ограничения на полеты

В аэропорту Самары Курумоч в 08:00 по московскому времени сняли временные ограничения на полеты воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Ограничения вводились с целью безопасности пассажиров. Все это время ее обеспечивали сотрудники аэропортов, экипажи самолетов и диспетчеры.

Ограничения на прием и выпуск самолетов также сняли в аэропортах Пензы, Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка). Временные ограничения еще введены в аэропортах Казани, Нижнекамска.

В течение прошедшей ночи российская система ПВО перехватила и уничтожила 121 украинский беспилотник в небе над страной. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 37.