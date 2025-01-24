В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Пензы, Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка). Их вводили для обеспечения безопасности полетов, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

В аэропортах ограничения сняли в 07:37 по московскому времени. До этого диспетчеры, экипажи самолетов и сотрудники аэропортов делали все возможное для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения также введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары. До этого прием и выпуск самолетов запрещали в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

В течение прошедшей ночи российская система ПВО перехватила и уничтожила 121 украинский беспилотник в небе над страной. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 37.