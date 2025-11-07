сегодня в 23:59

В аэропорту Пензы ввели ограничения на полеты

В аэропорту Пензы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Время возобновления работы аэропорта не уточняется. Пассажирам рекомендуется следить за онлайн-табло вылета рейсов.

Федеральное агентство воздушного транспорта в ночь на 6 ноября ввело масштабные ограничения на работу аэропортов в девяти регионах России.

