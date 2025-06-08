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В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга сняты ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга вводились ограничения на полеты самолетов на фоне атаки дронов. Теперь они сняты, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В воздушной гавани Калуги ограничения на выпуск и прием самолетов вводились около 23:20, во Внуково и Домодедово — около 06:50.

Полеты ограничивались для обеспечения безопасности пассажиров. Теперь аэропорты возобновили работу, они принимают и выпускают воздушные суда.

Аэрогавани временно закрывались на фоне атаки беспилотников. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ПВО за утром 8 июня сбила 9 БПЛА, летевших на Москву.