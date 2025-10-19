В двух российских аэропортах ввели временные ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и вылет гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«…введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ряде ключевых аэропортов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.