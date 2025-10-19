сегодня в 23:39

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и вылет гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«…введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ряде ключевых аэропортов.

