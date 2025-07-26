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В аэропортах Грозного и Владикавказа вновь ввели ограничения

В аэропортах Грозного в Чечне и Владикавказа в Северной Осетии — Алании ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Такое решение приняли для обеспечения безопасности пассажиров, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В субботу рано утром Росавиация уже приостанавливала прием и отправку рейсов во Владикавказе и Грозном.

В Северной Осетии объявляли угрозу атаки БПЛА. SHOT писал, что в регионе вводили план «Ковер». В Кабардино-Балкарии тоже объявляли об угрозе ударов дронов.

Ранее опасность атаки украинских беспилотников объявили в Дагестане. Жителям российского региона порекомендовали по возможности оставаться дома.