Опасность удара беспилотников ВСУ объявлена в Дагестане
Опасность атаки украинских беспилотников объявлена в Республике Дагестан. Местным жителям порекомендовали по возможности оставаться дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Жителям Дагестана порекомендовали спрятаться в комнатах без окон. Желательно, чтобы стены были сплошными.
Также жителям порекомендовали не подходить к окнам. Еще не исключили проблем с мобильным интернетом.
Ранее Минобороны сообщало, что российские средства ПВО ликвидировали 54 беспилотника ВСУ. Их сбили над восьмью частями России.