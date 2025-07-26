Опасность удара беспилотников ВСУ объявлена в Дагестане

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Опасность атаки украинских беспилотников объявлена в Республике Дагестан. Местным жителям порекомендовали по возможности оставаться дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жителям Дагестана порекомендовали спрятаться в комнатах без окон. Желательно, чтобы стены были сплошными.

Также жителям порекомендовали не подходить к окнам. Еще не исключили проблем с мобильным интернетом.

Ранее Минобороны сообщало, что российские средства ПВО ликвидировали 54 беспилотника ВСУ. Их сбили над восьмью частями России.