Минобороны: средства ПВО ночью сбили 54 украинских БПЛА

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Российские средства ПВО ночью уничтожили 54 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

24 беспилотника сбили над Брянской областью, 12 над Ростовской. Шесть уничтожили над Крымом, четыре над Азовским морем, три над Черным.

По два беспилотника сбили над Орловской и Тульской областями. Один БПЛА уничтожили над Белгородской.

Ранее сообщалось, что ночью беспилотники атаковали пять районов в Ростовской области. Самые серьезные последствия обнаружили в хуторе Чукаринский.