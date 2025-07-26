Ночная атака БПЛА на Ростовскую область: дроны атаковали пять районов

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Беспилотник повредил дом и оставил хутор без света в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении масштабной ночной атаки беспилотников, зафиксированной сразу в пяти муниципальных образованиях региона.

Удары затронули Каменск-Шахтинский, Тарасовский, Миллеровский, Красносулинский и Шолоховский районы.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в хуторе Чукаринский, где упавший дрон повредил жилой дом и оставил часть улицы без электричества.

«Беспилотник разрушил кровлю и фасад дома, выбил окна и повредил хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без жертв», — отметил Слюсарь.

Энергетики оперативно приступили к восстановлению подачи электроэнергии на улице Терновая, где до сих пор сохраняются перебои.