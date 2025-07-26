Росавиация приостановила авиасообщение на Северном Кавказе

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Аэропорты Владикавказа и Грозного временно прекратили работу

Аэропорты Владикавказ и Грозный полностью приостановили прием и отправку рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее в Северной Осетии объявили режим угрозы атаки дронов, глава республики Сергей Меняйло предупредил о возможных сбоях мобильной связи.

В ночь на 26 июля аналогичные меры принимались в пяти регионах России

Ранее угроза БПЛА объявлялась в Тульской, Ивановской, Ростовской областях, Мордовии и Краснодарском крае.