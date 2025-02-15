сегодня в 09:43

В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного отменили ограничения на работу

В российских аэропортах в Астрахани, Владикавказе и Грозном в 08:45 в субботу сняли введенные рано утром ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

По его словам, ранее ограничения в данных аэропортах вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских лайнеров.

Ранним утром в субботу в семи российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Решение было принято из-за обеспечения безопасности полетов. Позднее ограничения сняли в Волгограде, Саратове, Калуге и Ульяновке.

Также в ряде регионов РФ, по информации СМИ, вводили план «Ковер». Предварительно, решение принято из-за дронов противника.