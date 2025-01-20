В 9 округах Подмосковья проведен ремонт светофоров

Специалисты Мосавтодора отремонтировали светофорные объекты, расположенных на региональных дорогах в девяти городских округах Московской области, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Специалисты отремонтировали дорожные светофоры, расположенные на ул. Космонавтов в Дмитрове, ул. Силикатной в Подольске, ул. Андропова в Ступине, ул. Октябрьской Революции в Коломне, ул. Ленина в Лобне, а также на Новом бульваре в Долгопрудном, Степаньковском шоссе в рабочем поселке Правдинский округа Пушкинский и на дороге в микрорайоне Северный села Узуново в м. о. Серебряные Пруды.

Также починили неисправные вызывную кнопку пешеходных светофоров на ул. Жилинской в поселке городского типа Андреевка г. о. Солнечногорск.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты Мосавтодора особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.