В 10 округах Подмосковья устранили незаконные граффити и рекламу

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожно инфраструктуры, расположенных 11 на региональных дорогах в 10 округах — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Богородском округе несанкционированную рекламу ликвидировали на остановочных павильонах на ул. Шоссейной в деревне Старые Псарьки и на ул. Центральной в селе Кудиново. Также на остановках и знаках убрали рекламу на ул. Пригородной и ул. Октябрьской в Балашихе, а от граффити очистили павильоны на ул. Парковой в Долгопрудном и на ул. Центральной в деревне Цибино г. о. Воскресенска.

А еще специалисты ликвидировали несанкционированную рекламу на дорожных знаках, расположенных на ул. Набережная Циолковского в Жуковском, на ул. Московской во Фрязине, на Комсомольском проспекте в Люберцах.

Вандальные надписи убрали на мостовом сооружении на ул. Пристанционной в Ступине и в надземном пешеходном переходе на ул. 11 Саперов в поселке Нахабино г. о. Красногорска.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.