Утром 7 апреля пробки в Подмосковье достигли 5 баллов

Загруженность дорог в Московской области утром 7 апреля оценивается в 5 баллов. На трассах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1% выше среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов. Сложная обстановка сохраняется и на трассе М-9 «Балтия».

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.