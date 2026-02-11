Ущерб 30 млн: группа инсценировала ДТП в Подмосковье для получения страховки

В Подмосковье группировка, состоящая из восьми человек, инсценировала ДТП с целью получения страховых выплат. Ущерб от их действий составил более 30 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX .

Сообщники ввозили автомобили из-за рубежа, оформляли их на подставных лиц и приобретали полисы страхования КАСКО. После этого они инсценировали аварии и обращались к страховщикам за возмещением ущерба от имени фиктивных владельцев. Ущерб, причиненный страховым компаниям, составил более 30 млн рублей.

Полицейские задержали предполагаемых организаторов и активных участников схемы. В ходе обысков были изъяты средства связи, документы, деньги и другие вещественные доказательства.

По факту мошенничества в сфере страхования следователями возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.5 УК РФ. На данный момент проводятся оперативные и следственные мероприятия.

