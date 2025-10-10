«Уйдет в тень»: повысит ли запрет алкоголя в поездах безопасность пассажиров

Полный запрет алкоголя на транспорте не снизит число конфликтов, так как опыт «сухого закона» в России и США показывает обратное — спиртное просто уходит в тень, сообщил РИАМО адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин.

«На мой взгляд, конфликты это не снизит. Вспомним, что в нашей стране в середине 80-х пытались ввести „сухой закон“. В Соединенных Штатах в 20-30-х годах также пытались „сухой закон“ ввести, но мы все прекрасно знаем, какой был результат. Алкоголь уйдет в подполье. И вместо того, чтобы государство получало деньги на акцизах, на налогах, на продажах, все будут получать частники», — сказал Кузьмин.

По его мнению, что если что-то и вводить, то это лимиты.

«Но даже это не совсем правильный путь. На мой взгляд, здесь важно вести некую пропагандистскую, просветительскую работу. Ведь если мы будем формировать у нашей молодежи здоровый образ жизни, противодействие алкоголю, его непринятие, то таких вопросов вообще не возникнет. На мой взгляд, только это реально работает», — подчеркнул адвокат.

Ранее Общественная палата России отправила в Совет Федерации, Госдуму и правительство рекомендации по улучшению безопасности пассажиров. В том числе предлагается ввести тотальный запрет на употребление спиртных напитков в поездах дальнего следования, самолетах и на круизных лайнерах.

