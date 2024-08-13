Участок метро от «Саларьева» до «Новомосковской» закроют 24–28 августа

Поезда не будут ходить на участке Сокольнической линии метро «Саларьево» — «Новомосковская». С 24 по 28 августа включительно временно закроют «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховую» и «Новомосковскую (Коммунарку)», сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Это происходит в связи с тем, что готовится к открытию станция «Потапово». На время закрытия станций вдоль участка запустят автобусы. Проезд на них бесплатный.

Технический пуск «Потапова» уже был произведен. Ожидается, что новая конечная станция Сокольнической линии обеспечит транспортной доступностью около 170 тыс. жителей района Коммунарка. У 27 тыс. из них метро появится рядом с домом. Также люди, которые проживают в этой части мегаполиса, смогут экономить около 40 минут в день на дорогу.

Ранее сообщалось, что станцию «Потапово» построили с двумя вестибюлями. Западный будет связан с остановкой общественного транспорта на улице Александры Монаховой.