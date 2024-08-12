Ефимов: пешеходная галерея свяжет станцию метро «Потапово» с наземной остановкой

Станцию Сокольнической линии столичного метро «Потапово» построили с двумя вестибюлями. Западный вестибюль свяжут с остановкой городского общественного транспорта на улице Александры Монаховой при помощи крытой пешеходной галереи. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Пешеходная галерея свяжет западный вестибюль станции метро „Потапово“ и остановку городского транспорта на улице Александры Монаховой. Переход интегрирован с эстакадой, расположенной на пересечении улицы Александры Монаховой с магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Его протяженность составляет 29 м. Пешеходная галерея позволит пассажирам передвигаться между станцией метро и остановкой городского транспорта, не выходя на улицу», — сказал Ефимов.

Станция метрополитена «Потапово» располагается в районе Коммунарка в Новомосковском административном округе. Она будет конечной на южном направлении Сокольнической ветки.

«Станционный комплекс „Потапово“ расположен в створе трассы автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе в районе ее пересечения с улицей Александры Монаховой», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что возведение автомобильной дороги и станции синхронизировали, а выходы с «Потапово» сделают по обе стороны магистрали.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин проводил технический пуск участка Сокольнической линии между станциями «Потапово» и «Новомосковская», а также открывал новый участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе между улицей Эдварда Грига и станцией метро «Новомосковская».