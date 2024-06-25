Учащиеся Подмосковья совершили в общественном транспорте 22,4 млн поездок

С начала года школьники и студенты Московской области совершили более 22,4 млн поездок по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности в общественном транспорте региона. Из них более 14 млн поездок юные пассажиры совершили в автобусах «Мострансавто», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Несмотря на то, что учебный год закончился, льготные карты учащегося продолжают действовать для оплаты проезда на подмосковных автобусных маршрутах. Больше всего поездок в этом году учащиеся совершили в Коломне — 1,6 млн, Подольске — 1,15 млн и Балашихе — 1,1 млн.

По картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы. Скидка на проезд по данным картам составляет от 50% до 99%. Родителям необходимо своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда.

В Подмосковье установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения взрослого. В каждом случае меры по урегулированию ситуации принимаются в соответствии с обстоятельствами случившегося.

Ежегодно действие транспортной карты «Стрелка» необходимо продлевать до 25 августа. Для школьников и студентов Московской области реализована возможность оплачивать проезд банковскими картами, при этом пользуясь привычными скидками ученической карты «Стрелка». Чтобы привязать льготу на проезд к карте «Мир», необходимо оформить соответствующее заявление на региональном портале госуслуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.