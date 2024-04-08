Учащиеся Подмосковья совершили 18 млн поездок на автобусах с сентября 2023 г

«Мострансавто» подсчитало, сколько школьников и студентов воспользовались услугами предприятия с сентября 2023 года. За это время в автобусах совершено более 18 млн поездок по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самым востребованным маршрутом у школьников и студентов с начала учебного года стал № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» (МАП № 10 г. Королев), на котором было зафиксировано почти 200 тысяч поездок. В рейтинг популярных маршрутов также вошли № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 г. Долгопрудный) — почти 174 тысячи трансакций и № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 г. Долгопрудный) — свыше 165 тысяч.

По картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы. Родителям необходимо своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда. Действующее законодательство не предоставляет право бесплатного проезда для детей до 16 лет. Установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения взрослого. Специалисты компании внимательно отслеживают и проверяют все сообщения, связанные с информацией о высадке детей. В каждом случае меры по урегулированию ситуации принимаются в соответствии с обстоятельствами случившегося.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.