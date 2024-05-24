У жителей Мытищ есть возможность узнать точное времени прибытия автобусов

У жителей Мытищ есть возможность узнать о фактическом времени прибытия автобусов Мострансавто на остановку. Сервис называет время прибытия ближайшего автобуса и рейс, следующий за ним, в реальном времени, говорится на сайте администрации городского округа.

Для этого достаточно позвонить на номер единой линии связи по телефону: 8 (800) 700-31-13 и назвать голосовому помощнику остановку, населенный пункт, где расположена конечная или саму конечную остановку.

«В будущем Мострансавто планирует расширение функционала для удобства пользования сервисом и увеличения скорости получения информации», — следует из сообщения.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.