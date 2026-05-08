ЦППК запустила компенсационные автобусы на Савеловском направлении в мае

Компенсационные автобусы назначили на Савеловском направлении в Подмосковье из-за корректировки графика электричек в мае. Рейсы будут курсировать по будням до 15 мая и с 18 по 22 мая между Вербилками и Дубной, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По будням до 15 мая автобус отправляется от станции Вербилки в 13:30 и следует с остановками: 13:45 — платформа Запрудня, 13:55 — Темпы, 14:03 — Мельдино-1, 14:08 — остановка «2-й участок», 14:13 — Карманово, 14:20 — станция Большая Волга, 14:30 — станция Дубна. В обратном направлении из Дубны автобус отправляется в 14:40 и прибывает к 16:20 на автовокзал Дмитрова с промежуточными остановками.

С 18 по 22 мая рейс из Вербилок отправляется в 13:30 и следует до Дубны с прибытием в 15:10. Из Дубны автобус уходит в 14:15 и прибывает в Вербилки в 15:15, делая остановки на станции Большая Волга, в Карманово, у «2-го участка», в Мельдино-1, Темпах и на платформе Запрудня.

Расписание сформировано с учетом изменений движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить действительные билеты на пригородные поезда по данному маршруту. Фактическое время отправления может меняться в зависимости от дорожной ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.