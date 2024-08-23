сегодня в 17:09

ЦППК продлевает маршруты 10 поездам в Бородино на 1 сентября

В этом году в Бородине отпразднуют 185 лет со дня основания музея-заповедника «Бородинское поле». Чтобы все желающие могли присоединиться к торжествам, ЦППК продлила маршруты 10 поездам на один день. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Поезда в Бородино:

из Икши с прибытием в 10:18;

из Лобни с прибытием в 13:01 и 19:04;

из Савелово с прибытием в 15:32 и 16:55.

Поезда из Бородино:

до Дмитрова с отправлением в 10:47, 13:37, 19:16;

до Икши с отправлением в 15:44;

до Лобни с отправлением в 17:11.

Гостей мероприятия ждут интерактивные программы и военно-историческая реконструкция боевых эпизодов Бородинского сражения на плац-театре за батареей Раевского.

В рамках модного дефиле представят гражданскую одежду русской и французской моды XIX века, а также военную форму образца той эпохи.

Конные и пешие реконструкторы разыграют примерный сценарий того, что происходило во время подвига батареи Раевского, а специалист будет комментировать военное действие.

Также можно будет посетить музейные экспозиции и познакомиться с бытом, вооружением и снаряжение русской и французской армий периода Отечественной войны 1812 года, приобрести уникальные стилизованные сувениры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.