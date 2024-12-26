ЦППК назначит более 200 дополнительных поездов на новогодние праздники

Перевозчик «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) вместе с Московской железной дорогой (МЖД) назначит не менее 200 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Было изменено расписание движения составов на эти даты, сообщает пресс-служба ЦППК.

В Московском транспортном узле поезда на всех направлениях начнут работать 28 декабря по расписанию пятницы, с 29 декабря по 7 января как по субботам, 8 января как по воскресеньям, 9 января как по понедельникам.

Ночью на Новый год и Рождество поезда МЦД будут ездить до 03:00. Интервалы движения по МЦД-1 и МЦД-4 будут 20 минут, по МЦД-2 и МЦД-3 — чуть меньше 15 минут.

С 27 декабря по 9 января будут ездить дополнительные 205 поездов. Из них 63 запустят 1 января и 68 — 7 января.

С 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января пассажиров будут обслуживать дополнительные поезда на МЦД. Ряд маршрутов продлят.

Также планируют запустить дополнительные экспрессы. 28 декабря появятся: № 7051 из Москвы в Тулу, отправляющийся в 17:34, № 7041 из Москвы в Тулу с отправлением в 20:10, № 7050 из Москвы в Рязань с отправлением в 17:23, № 7052 из Москвы в Рязань с отправлением в 19:00, № 7085/7086 из Москвы (с Площади трех вокзалов) до Владимира с отправлением в 15:28, № 7089/7090 из Москвы (с Площади трех вокзалов) до Владимира с отправлением в 19:18, № 7005/7006 из Москвы в Калугу с отправлением в 16:15, № 7007/7008 из Москвы в Калугу с отправлением в 18:15, № 7023/7024 из Калуги в Москву с отправлением в 19:20.

Дополнительные экспрессы будут и 29 декабря. В этот день появятся № 7302/7304 Узловая — Венев — Москва, который отправляется в 03:53, а также № 7305/7307 Москва — Венев — Узловая, отправляющийся в 08:05.

Также дополнительные экспрессы заработают с 29 по 31 декабря и со 2 по 8 января. Запустят № 7031 из Москвы в Тулу, который отправляется в 10:58, а еще № 7030 из Тулы в Москву с отправлением в 14:53.

С 29 по 31 декабря, а также с 3 по 8 января запустят № 7083/7084 из Москвы до Владимира с отправлением в 09:10. 30, 31 декабря, с 3 по 8 января будет ходить экспресс № 7079/7090 из Владимира в Москву, который отправляется в 19:40.

30, 31 декабря, а также с 4 по 8 января заработает № 7023/7024 Калуга 1 — Москва. Он отправляется в 19:20. 7 и 8 января будет экспресс № 7051 Рязань 2 — Москва. Он отправится в 15:41. 9 января запустят рейс № 7021 Рязань 1 — Москва. Он отправится в 04:18.

27 и 28 декабря из расписания уберут поезд № 7191 Москва - Малоярославец. Вместо него на то же время отправления поставят № 7193/7194 Москва — Калуга 1. Он отойдет со станции в 20:35.

С 28 по 30 декабря, а также 7 и 8 января поезда № 6382, 6383, 6390 и 6385 из Черустей до Вековки сделают 11-вагонными. Порядок работы некоторых поездов в праздничные дни могут точечно поменять.

Представители ЦППК рекомендуют пассажирам обращать внимание на измененное расписание. Узнать об актуальном графике движения поездов можно на официальном сайте компании, ж/д станциях, на остановках и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».