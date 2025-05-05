ЦОДД: автомобилистам в Москве не стоит выезжать на летней резине после 21:00

Предстоящей ночью в столице прогнозируются дождь, мокрый снег и местами сильный ветер. В ЦОДД водителям рекомендовали отложить поездки с 21:00 до 06:00 и не выезжать на дороги на летней резине, сообщает пресс-служба Дептранса.

Из-за мокрого снега автомобилистам также посоветовали быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать на дорогах введенный скоростной режим и дистанцию.

Кроме того, на улицах не стоит делать резких ускорений и торможений, отвлекаться на телефон во время движения.

При соблюдении всех указанных правил поездка на авто в городе будет безопасной для всех участников дорожного движения.

Также столичный главк МЧС предупредил горожан, что с 21 часа 5 мая до 6 часов 6 мая местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), в северных районах Москвы — налипание мокрого снега на провода и деревья. Местами ветер будет усиливаться порывами до 15 м/с.