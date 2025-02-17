Центральные улицы Видного разгрузились на 90% за счет платной парковки

С 1 ноября 2024 года жители и гости Ленинского округа воспользовались новым порядком парковки автомобилей в Видном свыше 5,5 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Улицы, включенные в пилотный проект, стали свободны от хаотично припаркованного транспорта, который ранее создавал помехи для остальных участников дорожного движения, Центральные улицы города разгрузились на 90%. С проезжей части „ушли“ большегрузы и другой коммерческий транспорт, который вызывал наибольшие неудобства для жителей», — приводятся в сообщении слова начальника отдела дорожного хозяйства администрации муниципалитета Константина Демина.

В пресс-службе напомнили, что зона платной парковки организована в Видном на улице Заводской от здания налоговой инспекции до ЗАГСа, в микрорайоне Солнечный от торгового центра «Курс» до Сбербанка и на всем протяжении Советского проезда. Стоимость одного часа парковки составляет 50 рублей для легковых автомобилей, 25 рублей для мотоциклов и 100 рублей для грузовиков. В дни государственных праздников и по воскресеньям парковка бесплатна.

Уточняется, что в среднем видновчане оставляют свой транспорт на платной парковке на 51 минуту. Штраф за отсутствие оплаты составляет 2500 рублей. Оплатить стоянку машины можно через приложение «Парковки России» и с помощью SMS на номер 7757. Контроль засоблюдением правил парковки осуществляется с помощью фотофиксации паркона, контролера или стационарной камеры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.