«Центральная ППК» завершила подготовку пригородных поездов к зиме
Фото - © ЦППК
Специалисты «Центральной ППК» завершили масштабную подготовку подвижного состава к холодному сезону. За три месяца специалисты проверили почти 4 тыс. вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Центральную ППК».
Комиссионный осмотр прошли 376 поездов, такие как «Иволги» всех четырех поколений, современные составы ЭП2Д и ЭП2ДМ. Среди них как составы, находящиеся в собственности Компании, так и часть арендованных.
Остальные арендованные поезда подготовили коллеги из РЖД своими силами.
Специалисты проверили системы отопления, вентиляции и кондиционирования; обеззараживатели и осушители воздуха; уплотнители дверей и окон; климатическое оборудование и компрессоры, фильтры тяговых преобразователей.
Также создан запас противогололедной смазки для токоприемников — чтобы поезда уверенно работали даже в условиях обледенения.
Среди депо лидерами по количеству обслуженных составов стали:
- Раменское — 73 поезда;
- Апрелевка — 65 поездов;
- Железнодорожная — 51 поезд.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.
«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.