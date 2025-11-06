«Центральная ППК» завершила подготовку пригородных поездов к зиме

Специалисты «Центральной ППК» завершили масштабную подготовку подвижного состава к холодному сезону. За три месяца специалисты проверили почти 4 тыс. вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Центральную ППК».

Комиссионный осмотр прошли 376 поездов, такие как «Иволги» всех четырех поколений, современные составы ЭП2Д и ЭП2ДМ. Среди них как составы, находящиеся в собственности Компании, так и часть арендованных.

Остальные арендованные поезда подготовили коллеги из РЖД своими силами.

Специалисты проверили системы отопления, вентиляции и кондиционирования; обеззараживатели и осушители воздуха; уплотнители дверей и окон; климатическое оборудование и компрессоры, фильтры тяговых преобразователей.

Также создан запас противогололедной смазки для токоприемников — чтобы поезда уверенно работали даже в условиях обледенения.

Среди депо лидерами по количеству обслуженных составов стали:

Раменское — 73 поезда;

Апрелевка — 65 поездов;

Железнодорожная — 51 поезд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.