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Три новые дороги появятся в Москве по концессионным соглашениям

Три новые дороги построят в столице по концессионным соглашениям. Это позволит снизить загруженность и улучшить транспортную доступность девяти районов города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Одна из дорог свяжет Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с Хорошево-Мневниками в обход Волоколамского шоссе. Другая трасса пройдет через север столицы и свяжет его с деловым центром «Москва-Сити» и застройкой Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.

Третью дорога соединит бывшую промышленную зону «ЗИЛ» с югом и юго-западом. Она пройдет в обход ТТК.

В девяти столичных районах живет около 1,3 млн человек.