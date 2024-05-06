Три дороги Победы отремонтируют дорожники Подмосковья в 2024 г

В этом году специалисты Мосавтодора отремонтируют три дороги, связанные с событиями и именами героев Великой Отечественной войны. Все ремонтные работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Несколько лет подряд в программу ремонта региональных дорог по нацпроекту входят социально значимые дороги — дороги Победы. В этом году это три дороги общей протяженностью более 5,5 км: Волоколамское шоссе в Истре, улица Михеенко в Хотькове и улица Солнцева в Рузе. Дорожники уже завершили ремонт одной из них — более 1,4 км покрытия обновили на улице Солнцева, названную в честь Героя Советского Союза», — пояснил заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Улица Солнцева в Рузе носит фамилию Героя Советского Союза Сергея Солнцева, комиссара партизанского отряда Рузского района. Долгое время вместе со своим отрядом держал оборону от крупного карательного отряда, комиссар Солнцев получил тяжелое ранение и попал в плен в ноябре 1941 г. Солнцева подвергли зверским пыткам, но, не добившись никакой информации, казнили. По улице можно проехать к площади Партизан с расположенным на ней Вечным огнем и памятниками героям СССР: самому Солнцеву, Георгию Невкипелому, Льву Доватору и Зое Космодемьянской.

В Истре дорожники обновят покрытие на участке Волоколамского шоссе от села Новопетровское в сторону деревни Антоновки. Здесь, в Новопетровском, у реки Маглуши, стоит дом семьи Кузнецовых. В декабре 1941 г. в ходе отступления немцы взорвали мост через Маглушу, вслед за ними к месту бывшего моста стремительно приближалась танковая бригада под командованием тогда еще полковника Катукова. На помощь пришли мать и сын Кузнецовы: Александра Григорьевна, не раздумывая ни секунды, предложила разобрать для моста хозяйственные постройки и свой дом, а 11-летний Петр провел танки через минное поле, получив при этом ранение от разорвавшейся мины. Александра Григорьевна с сыном были награждены орденами Отечественной войны I степени, а на восстановленном доме, который стал достопримечательностью, размещена мемориальная доска.

В г. Хотьково Сергиево-Посадского округа будет отремонтирована улица Михеенко — она носит фамилию юной партизанки Ларисы Михеенко. В 14 лет пионерка Лара ушла в партизанский отряд, где принимала активное участие в «рельсовой войне». Во время очередного задания в ноябре 1943 года Лара успела предупредить соратников о приближающемся враге, но сама была схвачена, после допроса с пытками и издевательствами была расстреляна. 14-летнюю Ларису наградили Орденом Отечественной войны I степени посмертно.

В ведомстве отметили, что в 2022–2023 гг. обновили более 22 км на 11 улицах, связанных с именами героев Великой Отечественной войны, в Волоколамске, Кашире, Красногорске, Коломне, Можайске, Раменском, Подольске, Наро-Фоминске, Серебряных Прудах и Солнечногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.