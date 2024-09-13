«Трасса будет платной»: в Сочи обсудили строительство дороги от Джубги

сегодня в 18:52

От Сочи до Джубги в ближайшее время начнут строить новую трассу. Соответствующие планы обсудили на пленарной дискуссии «Стратегия развития автодорожной сети юга России и Приазовья» на площадке X Форума дорожных инициатив, сообщает «Бриф 24» со ссылкой на пресс-службу компании «Автодор».

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что отличительная черта госкомпании состоит в том, что она привлекает рыночные средства «в условиях недостаточного государственного финансирования».

«Поэтому все дороги, которые мы строим, они платные, поскольку на крупнейших объектах мы используем средства Фонда национального благосостояния, эти деньги возвратные, платные, вкладывают концессионеры деньги в наши проекты», — сказал руководитель компании.

По словам Петушенко, трасса Сочи — Джубга будет платной.

На строительство дороги потратят около 1,4 триллиона рублей. «Автодор» также занимается развитием дорожной инфраструктуры в новых регионах России.