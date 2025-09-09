Транспортное движение запустили по мосту академика Королева в Москве

В столице активно преображаются прибрежные зоны. Мневниковская пойма превращается в ключевой центр городского развития. На этой территории формируется полноценный современный район с жильем, спортивными объектами и зелеными зонами для отдыха горожан. 9 сентября в этом районе открыли движение по мосту академика Сергея Королева, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Транспортная инфраструктура активно развивается в обеих поймах — Мневниковской и Филевской. Жителям уже доступен новый мост по улице Мясищева. В процессе строительства находятся еще три переправы: к Новозаводской улице, в район Крылатское по Островной улице и к парку «Фили».

Параллельно в Филевской пойме завершаются работы в рамках создания Национального космического центра, который должен открыться в скором времени. Этот проект является важной частью общего плана развития прибрежных территорий.

Оригинальная арочная конструкция соединила Шелепихинскую набережную и Шелепихинское шоссе с Береговым проездом в Филевской пойме. Около полумиллиона москвичей из Пресненского, Хорошевского, Хорошево-Мневников и Филевского Парка теперь экономят в среднем восемь минут на дорогу.

Движение по мосту открыли 9 сентября, в торжественной церемонии поучаствовал внук легендарного конструктора Андрей Королев.

«Наш дедушка всю жизнь проработал в обстановке строжайшей секретности, его имя было известно только ближайшим соратникам. И то, что сейчас открывается мост Королева, — это большая честь и радость для нашей семьи! Мост — это всегда что-то объединяющее. Пусть и имя Сергея Павловича Королева также будет всегда объединяющим!» — сказал внук Коралева.

Благодаря новому мосту у жителей Филевского Парка появился дополнительный выезд на Звенигородское шоссе и Третье транспортное кольцо. Помимо транспортной функции, сооружение с узнаваемыми арками стало архитектурным украшением современного района и связало две городские набережные.

Новый участок Проектируемого проезда № 6689 связал Шелепихинское шоссе с недавно возведенным мостом. В ходе реализации проекта было проложено 1,4 километра дорожного полотна. Строительство включило в себя не только мост, но и две эстакады-съезда, ведущие на Проектируемый проезд № 2017, а также съезд в направлении Шелепихинской набережной.

