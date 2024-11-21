Транспорт будущего обсудили на международной выставке-форуме

Он высказал свое мнение об электромобилях, отметив, что это действительно хороший шаг к улучшению экологии, однако есть один нюанс. Если задуматься, то электроэнергия, которая используется для зарядки аккумуляторов, в конечном итоге производится с помощью традиционных источников топлива. Поэтому, если рассматривать ситуацию в целом, не стоит ожидать значительных улучшений в экологии, отметил Старовойт.

Министр также поделился своими взглядами на будущее российского транспорта.

«Учитывая наработки наших отечественных инженеров, я считаю, что будущее за водородным двигателем. Здесь реакторы еще слишком массивные, дорогостоящие технологии. Но в целом, мне видится, что будущее за водородными двигателями», — подчеркнул Старовойт.

Он добавил, что электродвижение в настоящее время пользуется большим спросом и получает поддержку от государства, особенно в сфере общественного транспорта, поскольку в нынешних условиях это удобно, быстро и благоприятно для экологии.