Трамвай № 8 сошел с рельсов на «Угловой улице» в Кемерове

сегодня в 17:32

В Кемерове трамвай № 8 сошел с рельсов на остановке «Угловая улица»

В Кемерове трамвай № 8 сошел с рельсов на остановке «Угловая улица». Пострадавших нет, движение восстановили в течение часа, сообщает Сiбдепо .

Все произошло около 12:00 на остановке «Угловая улица». Трамвай маршрута № 8 сошел с рельсов, сообщили в Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК).

На место оперативно прибыли специалисты. Движение вагона удалось восстановить примерно через час. Пострадавших в результате происшествия нет.

«Слухи, что скорость была высокая — неверны. Она не превышала 30 км/ч», — уточнили в КЭТК.

Причины схода трамвая с рельсов предстоит установить после дополнительной проверки.

