Территории у 8 станций метро и 5 транспортных узлов Москвы благоустроят в 2024 г

В текущем году планируется привести в порядок территории около восьми новых станций метрополитена и пяти транспортных узлов столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, планируется убрать воздушные линии электропередачи под землю, фонари заменить на современные осветительные приборы с энергоэффективными светодиодными светильниками.

«Переходы оборудуем опорами контрастного освещения, чтобы пешеходов было лучше видно в темное время суток», — отметил мэр в своем Telegram-канале.

Павильоны остановок общественного городского транспорта планируется поменять и перенести в более удобные для пассажиров места. Еще там появятся парковки для машин и велопарковки, комфортные места для отдыха горожан и гостей мегаполиса.

К открытию в планах провести благоустройство рядом со станциями новой Троицкой линии поземки «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка».

Еще в 2024 году будет продлена Сокольническая ветка на юго-запад до станции «Потапово», начнутся работы возле будущей станции «Достоевская» Кольцевой линии. Кроме того, идет второй этап благоустройства рядом со станциями «Пыхтино» и «Физтех», которые были открыты в прошлом году

На севере мегаполиса в планах властей обновить территории возле транспортных узлов «Войковская» и «Водный стадион», на северо-востоке — «Отрадное», «Бибирево», а потом — «Медведково».