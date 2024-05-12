До конца дня на Земле ожидается самая сильная магнитная буря

Самая сильная магнитная буря с выбросом массой Х5.8 приблизится к Земле в воскресенье до вечера, сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что перерыв в магнитной буре в настоящий момент составляет около 9 часов. Однако это совсем не значит, что магнитная буря не наступит.

К планете движенися самая сильная и опасная магнитная буря. Она может достичь Земли до конца дня.

Мощность магнитной бури в абсолютных значениях несомненно превысит мощность предшествующих событий 11 мая и может стать крупнейшей в современной истории наблюдений