Капремонт в школе №1 Дубны завершат в срок

В старейшей школе Дубны продолжаются работы по капитальному ремонту. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Этот вопрос находится на особом конроле у главы городского округа Дубна. Максим Тихомиров регулярно встречается с строителями на объекте, чтобы оценить ход работ, качество и сроки.

На сегодняшний день уже завершены на 100% все необходимые демонтажные работы, а также работы по усилению фундамента.

Прямо сейчас подрядчик монтирует железобетонные перекрытия между 1 и 2 этажом, инженерную систему, в том числе канализационную сеть, а также кровлю, которая будет заменена полностью с частичной заменой стропильной системы. Внутри здания идут штукатурные работы, а снаружи утепляют фасад.

Для того, чтобы успеть закончить работы в срок подрядчик наращивает, и без того хороший, темп. Уже сейчас на объекте трудятся 60 человек, в начале следующей недели дополнительно выйдет еще 2 бригады 15 и 6 человек. По словам самого подрядчика, для того, чтобы закончить работы в срок есть все необходимое: и трудовые, и материальные ресурсы. На этой неделе на объект уже завезены строительные и отделочные материалы в полном объеме.

1 сентября в современную отремонтированную школу планируют вернуться более 500 детей и 40 учителей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», – пояснил Воробьев.

