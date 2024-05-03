Тематические ландшафтные композиции украсили полосу отвода в Мосузле

Тематические ландшафтные композиции украсили полосу отвода на радиальных направлениях МЦД. Так, традиционные символы Победы в Великой Отечественной войне в преддверии 9 мая были установлены на участке от Киевского вокзала до станции Поклонная МЦД-4. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Красная пятиконечная звезда в обрамлении георгиевской ленты и поздравлением «С Днем Победы!», в центре которой указана дата — 9 мая, а также надпись «Москва» с «Золотой звездой Героя» и орден Великой Отечественной войны расположились примерно в 800 м друг от друга на откосе железной дороги и хорошо видны из окон поезда.

На участке Люберцы — Ухтомская МЦД-3 пассажиров встречают надписи «Россия», «МЦД-3», «Москва», «РЖД», которые создают высаженные кустарники — снежный ягодник и спирея. На участке Кучино-Ольгино появилась аббревиатура МЦД-4.

Арт-объекты выполнены из цветной щепы, которую производят железнодорожные предприятия из порубочных остатков. Кстати, на создание всех композиций было использовано 36 куб. метров такого материала.

Кроме того, железнодорожники благоустроили территорию парка отстоя и экипировки электропоездов возле остановочного пункта Малиновка МЦД-2. Там было высажено 6 тыс. цветов, 20 шаровидных и 35 колоновидных туй.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.