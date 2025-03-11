Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 400 случаев парковки на газоне зафиксировали в Подмосковье за неделю

С наступлением весны пользователям приложения «Добродел» стала доступна категория «Размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, только за первую неделю марта инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли свыше 400 обращения от жителей.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в городских округах:

Красногорск — 91;

Мытищи — 67;

Ленинский — 50;

Одинцовский — 33;

Химки — 29.

Сообщить о факте неправильной парковки на газоне или вблизи контейнерной площадки каждый житель может с помощью раздела «Народный инспектор» портала «Добродел».

Чтобы подать обращение нужно записать видео, на котором будет зафиксирован факт совершения правонарушения и госномером автомобиля.

Штраф за парковку на газонах для физических лиц составит 1-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 10-15 тыс. рублей, а для юридических — 30-100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.