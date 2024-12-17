Свыше 300 такси в Истре проверили на безопасность за неделю

Безопасность жителей — высший приоритет. С 9 по 15 декабря сотрудники ДПС провели мероприятие по проверке водителей такси в г. Истра. Проверку прошли более 300 такси, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Госавтоинспекция активно работает над повышением безопасности дорожного движения, контролем и надзором за соблюдением правил перевозок пассажиров.

В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» было проверено около 300 автомобилей такси. В результате выявлены нарушения, за которые водители были привлечены к административной ответственности. Среди административных правонарушений — по ч. 1 ст. 12.5, ч. 3 ст. 12.4, ч. 1 ст. 14.1, ч. 3 ст. 14.1 и ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Инспекторы не только контролировали соблюдение правил, но и проводили просветительские беседы с водителями. Они напоминали о важности культуры на дороге и делились советами по предотвращению ДТП. Водителям и их пассажирам вручались памятки с рекомендациями, в том числе о необходимости использования ремней безопасности даже на заднем сиденье.

Такого рода мероприятия проводятся постоянно и направлены на снижение числа ДТП и повышение общей безопасности на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.