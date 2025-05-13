Светофоры отремонтировали в девяти городах Подмосковья

В городской черте отремонтировали светофоры, расположенные на ул. Ленина в Лобне, ул. Профсоюзной в Реутове, Пролетарском проспекте в Щелкове, ул. М. К. Тихонравова в Королеве, ул. 9-й Гвардейской дивизии в Истре, проспекте Мира во Фрязине, ул. Ленина в Красногорске, ул. Стекольникова в Подольске и на Серпуховском шоссе в Протвине.

Работы проводятся в рамках летнего содержания. Сейчас специалисты приступили к третьему циклу работ, в рамках которых проводят не только уборку, но и ремонтируют объекты инфраструктуры: светофоры, искусственные неровности, ограждения, линии освещения, знаки и остановочные павильоны.

Ход работ и их выполнение контролируются в специализированной программе СКПДИ.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.